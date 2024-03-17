В дерзких штанах со шнуровкой на бедрах: Алина Байкова сходила на концерт украинской группы

Для выхода в свет она опять выбрала патриотичные аксессуары.

Украинка Алина Байкова - известная топ-модель, которая живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Алина активно поддерживает Украину, украинский бизнес и артистов. На днях она посетила концерт музыкальной группы ARTBAT, которые выступали в США.

Для мероприятия Алина подобрала дерзкий образ, в котором сочетала кроп-топ и штаны с эффектной шнуровкой на бедрах. Дополнила Алина лук красной короткой эко-шубой и черной сумкой на длинном ремешке.

Также образ модели украшал роскошный патриотичный гердан на шее с гербом.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Во время самого концерта Алина стояла под сценой с флагом Украины в руках.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также в патриотичном луке звезда недавно посетила мероприятие в Нью-Йорке. Модель сочетала синюю блузу с длинными рукавами и мини-юбку асимметричного дизайна. На блузу Алина прикрепила значок с флагом Украины.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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