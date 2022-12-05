В дерзко-романтичном образе: Зои Салдана на премьере фильма "Аватар: Путь воды"

Образ звезды был очень смелым и привлекал внимание.

4 декабря в Лондоне состоялся премьерный показ самого ожидаемого фильма последних нескольких лет - второй части фантастического блокбастера "Аватар", получившего название "Аватар: Путь воды". По такому случаю на ковровой дорожке собрались звезды, сыгравшие в этой картине и команда, которая над ней работала, чтобы презентовать ее публике.

Среди звезд мероприятия была и актриса Зои Салдана, которая в фильме играет Нейтири.

Зои выбрала для презентации черный total look из весенне-летней коллекции 2023 бренда Victoria Beckham. Именно эта коллекция была впервые представлена брендом Виктории на парижской Неделе моды.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Наряд состоял из кружевных колготок с логотипом, лифчика прозрачной блузы и короткой юбки с прозрачным подолом и высоким разрезом. Этот образ очень эффектно смотрится на стройной фигуре звезды. Заверши ансамбль туфли на высоких каблуках, укладка и легкий макияж.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Также в этой части "Аватара" снимутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Был на презентации и сам творец фильма - режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Напомним, что "Аватар" является самым кассовым фильмом в истории кино.

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