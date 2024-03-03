В дерзком черном кожаном платье с декольте: Дуа Липа на церемонии Brit Awards в Лондоне

Платье хорошо сидело на певица эффектно подчеркивая ее фигуру.

В субботу в Лондоне прошла церемония вручения наград Brit Awards – главного музыкального приза Великобритании. Звездой вечера стала 26-летняя певица Raye, поскольку унесла домой награды в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Исполнитель года", "Песня года" и "Альбом года".

Девушка обошла во многих этих номинациях свою коллегу Дуа Липу. Но несмотря на то, что Липа не стала триумфатором церемонии, оделась на мероприятие она очень эффектно и явно рассчитывала на победу.

На девушке было обтягивающее платье-русалка из кожи черного цвета. Наряд был от бренда Versace из коллекции осень-зима 2023, а дополнила она его украшениями Tiffany & Co.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Платье идеально сидело на фигуре и имело немного дерзкий дизайн, поскольку у него было интересное V-образное декольте с широкими бретельками.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

На спине у него также был необычный V-образный вырез, но не очень глубокий. Завершали образ лаконичная укладка и яркий макияж глаз с черной подводкой.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

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