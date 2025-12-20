ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

В дерзком красном мини и чулках: певица Лили Аллен ошеломила образом для вечеринки

Певица носила провокационный наряд и выставили на показ чулки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лили Аллен

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен произвела фурор на роскошной рождественской вечеринке в известном лондонском ночном клубе Stringfellows. 40-летняя певица привлекла к себе внимание на мероприятии, поскольку появилась в смелом образе в стиле Санта-Клауса, надев красное бархатное мини-платье с белой меховой отделкой и длинное пальто в тон.

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен / © Getty Images

Также на Аллен были белые чулки с бантиками, которые она носила с белым поясом для них. Дерзости этому луку добавили босоножки на огромных платформах, а шика — белая сумка Chanel.

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен / © Getty Images

Также Лили пригласила на свой праздничный вечер таких знаменитостей, как Оливия Родриго, Лола Янг и Лотти Мосс. Вечеринку певица организовала, чтобы отпраздновать кинец года, который для нее был не простым, ведь она рассталась с актером Дэвидом Харбором.

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie