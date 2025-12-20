В дерзком красном мини и чулках: певица Лили Аллен ошеломила образом для вечеринки

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен произвела фурор на роскошной рождественской вечеринке в известном лондонском ночном клубе Stringfellows. 40-летняя певица привлекла к себе внимание на мероприятии, поскольку появилась в смелом образе в стиле Санта-Клауса, надев красное бархатное мини-платье с белой меховой отделкой и длинное пальто в тон.

Также на Аллен были белые чулки с бантиками, которые она носила с белым поясом для них. Дерзости этому луку добавили босоножки на огромных платформах, а шика — белая сумка Chanel.

Также Лили пригласила на свой праздничный вечер таких знаменитостей, как Оливия Родриго, Лола Янг и Лотти Мосс. Вечеринку певица организовала, чтобы отпраздновать кинец года, который для нее был не простым, ведь она рассталась с актером Дэвидом Харбором.