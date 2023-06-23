В дерзком наряде и с мини-сумкой: Кристину Агилеру сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

42-летнюю Кристину Агилеру сфотографировали папарацци в Нью-Йорке, когда она вышла на улицу в районе Трайбека. Звезда продемонстрировала стильный и немного дерзкий образ, в котором сочетала широкие серые джинсы с разрезами и потертостями, и серую футболку.

Несмотря на то, что на улице сейчас конец июня, Кристина надела также длинное черное кожаное пальто оверсайз. Завершали этот лук солнцезащитные очки, ботинки и гламурная мини-сумка розового цвета, декорированная шипами.

Также певица накрутила волосы в легкие волны, сделала любимый макияж с яркой помадой и использовала несколько украшений: серьги в ушах, кольца на руках и массивное колье на шее.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Вероятно, Кристина в этом луке направлялась на репетицию - 25 июня она выступит на концерте Pride Island.

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