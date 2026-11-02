В дерзком образе Ядовитого плюща: Элизабет Херли показала, как отпраздновала Хэллоуин с возлюбленным

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли продемонстрировала свой образ на Хэллоуин. В Instagram актриса опубликовала фото со своим бойфрендом — музыкантом и отцом Майли Сайрус Билли Рэем Сайрусом.

К празднику Лиз перевоплотилась в Ядовитый плющ — одну из самых известных суперзлодеек и антигероинь вселенной DC Comics, соперницу, а порой и союзницу Бэтмена. Она выбрала откровенный зеленый комплект из бюстгальтера и плавок с высокими вырезами, украшенных декоративной листвой. Наряд подчеркивал ее стройную фигуру и оставлял живот открытым.

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Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Instagram Элизабет Херли

Образ Херли дополнила длинными зелеными митенками с листьями. Кроме того, она нанесла на кожу зелено-золотистую краску.

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Аутфит Элизабет дополнила длинным париком с локонами медно-рыжего оттенка. В макияже актриса сделала акцент на глазах с помощью темной подводки и пышных ресниц, а губы подчеркнула нежным розовым блеском.

Билли Рэй встал рядом в образе Бэтмена. На нем был черный костюм с рельефными деталями, имитирующими броню, и эмблемой летучей мыши на груди. Завершала образ характерная маска с заостренными ушами, оставлявшая открытой нижнюю часть лица.

Пара позировала, держась за руки, на темном фоне с декоративной паутиной.

«Ядовитый плющ и Бэтмен. Счастливого Хэллоуина», — подписала фотографию Лиз.

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Напомним, Элизабет Херли в белом бикини с красивым декольте продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Малибу.

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