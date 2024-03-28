В дерзкой позе: порноактриса в кружевном белье похвасталась упругими ягодицами

Актриса фильмов для взрослых выложила эротические фотографии в соцсети.

Порноактриса Livv Fitt порадовала подписчиков в Instagram пикантными снимками.

Перед объективом фотокамеры красавица предстала в черном кружевном белье с подтяжками, которое прекрасно сидело на ее фигуре. На ней были еще черные лакированные ботфорты. Лив сначала похвасталась стройной фигурой спереди.

Livv Fitt/Instagram

А потом она продемонстрировала на камеру упругие и сексуальные ягодицы.

Livv Fitt/Instagram

Модель уложила волосы в локоны и сделала насыщенный макияж с длинными накладными ресницами.

В прошлый раз Livv Fitt показала пятую точку в откровенном черном купальнике.

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