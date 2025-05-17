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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В дешевом платье на красную дорожку: инфлюенсер из Канады произвела фурор образом в Каннах

Наряд для красной дорожки не обязательно должен быть дорогим, что и доказала эта роскошная женщина.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Glamzilla

Glamzilla / © Getty Images

Блогер из Канады по имени Стефани Валентайн, которая в соцсетях более известна под псевдонимом Glamzilla, впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Инфлюенсер выглядела сногсшибательно в длинном красном атласном платье со складками и шлейфом.

Также ее наряд украшали пышные рукава, декор бисером на лифе и высокий разрез на юбке. Однако если кажется, что она потратила большую сумму на свой наряд, то это не так, ведь в Instagram она призналась, что ее яркое платье стоило всего 70 долларов (это около 3000 гривен).

Glamzilla / © Getty Images

Glamzilla / © Getty Images

Стефани дополнила свой образ роскошным ярким макияжем, акцентом в котором стала нежная помада на губах. Также она сделала высокую прическу, надела золотые большие серьги и золотые босоножки.

В Каннах она посетила премьеру фильма «Досье 137». Некоторыми яркими фотографиями и видео Glamzilla поделила в своих соцсетях.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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