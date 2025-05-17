В дешевом платье на красную дорожку: инфлюенсер из Канады произвела фурор образом в Каннах

Glamzilla / © Getty Images

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Блогер из Канады по имени Стефани Валентайн, которая в соцсетях более известна под псевдонимом Glamzilla, впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Инфлюенсер выглядела сногсшибательно в длинном красном атласном платье со складками и шлейфом.

Также ее наряд украшали пышные рукава, декор бисером на лифе и высокий разрез на юбке. Однако если кажется, что она потратила большую сумму на свой наряд, то это не так, ведь в Instagram она призналась, что ее яркое платье стоило всего 70 долларов (это около 3000 гривен).

Glamzilla / © Getty Images

Стефани дополнила свой образ роскошным ярким макияжем, акцентом в котором стала нежная помада на губах. Также она сделала высокую прическу, надела золотые большие серьги и золотые босоножки.

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В Каннах она посетила премьеру фильма «Досье 137». Некоторыми яркими фотографиями и видео Glamzilla поделила в своих соцсетях.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press