В десять рук: Ева Лонгория показала, как парикмахеры и визажисты собирают ее на красную дорожку

Ева Лонгория в Каннах / © Associated Press

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В Каннах проходит международный кинофестиваль, на который съехались многие голливудские звезды, а также известные модели. 50-летняя американская актриса Ева Лонгория не стала исключением. За два дня она уже успела продемонстрировать несколько образов на красной дорожке.

На открытии 78-го Каннского кинофестиваля актриса блистала в платье из кутюрной коллекции весна-лето 2025 года бренда Tamara Ralph. Наряд состоял из двух контрастных фактур: золотистого металла и бархатных черных вставок по бокам.

Ева Лонгория в Каннах / © Associated Press

А во второй день кинофестиваля Ева посетила премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата». На красной дорожке актриса произвела фурор своим роскошным образом. Она сияла в изумрудном платье, полностью расшитом пайетками, из кутюрной коллекции осень-зима 2025 года бренда Elie Saab.

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Ева Лонгория в Каннах / © Associated Press

Каждый образ актрисы был продуман до мелочей, а прическа и макияж были безупречными. В своем Instagram Лонгория показала, как проходят ее сборы для выхода в свет.

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории

Только над одной прической актрисы могут работать 5 стилистов по волосам одновременно — они сушат, вытягивают и укладывают волосы. В это же время визажист делает ей макияж, а мастер по ногтям — маникюр.

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории

Также Ева поделилась забавным кадром, на котором она в своем роскошном изумрудном платье после всех торжественных мероприятий ест пиццу в кафе.

Ева Лонгория в Каннах / © Instagram Евы Лонгории