В дизайнерской юбке и украшениях с бриллиантами: Рианна на пресс-конференции по поводу Суперкубка

Певица рассказала об одном из крупнейших шоу за всю свою карьеру.

Рианна после длительного перерыва в музыкальной деятельности постепенно возвращается в мир шоу-бизнеса, да еще и очень громко. Выпустив первую за несколько лет песню, девушка сразу получила номинацию на "Оскар", а также совсем скоро станет звездой "Супербоула" выступив в перерыве игры.

9 февраля певица посетила пресс-конференции, приуроченной к ее выступлению на Суперкубке, где ответила на вопросы журналистов, в том числе и о личной жизни.

Для интервью поп-звезда выбрала необычную юбку с разрезами, имитирующую шкуру крокодила, из коллекции весна-лето 2022 бренда Alaïa, которую сочетала с черным топом на бретельках.

Рианна / Фото: Associated Press

Поверх наряда Рири надела меховую короткую дубленку в коричневом цвете, а также добавила гламура кольцами от Messika и серьгами Maria Tash. Шею певицы украшало колье в виде цепи.

Рианна / Фото: Associated Press

Очень эффектно смотрелись и босоножки певицы, поскольку были с переплетами.

Рианна / Фото: Associated Press

В интервью Рианна призналась, что выступить на Суперкубке согласилась через три месяца после родов, но, хоть немного и сомневалась, все же решила, что должна сделать это.

"Когда ты становишься мамой, просто происходит что-то, когда ты чувствуешь, что можешь покорить мир, ты можешь сделать что угодно", - прокомментировала она свое решение на участие.

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