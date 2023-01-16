В длинном бархатном платье и с любимым: беременная Кейли Куоко вышла на красную дорожку

В воскресенье, 15 января, в Калифорнии состоялась церемония Critics Choice Awards, которая ежегодно вручается за лучшие достижения в области теле- и кинопроизводства.

Кейли Куоко и Том Пелфри / Фото: Associated Press

Среди гостей мероприятия в этом году была актриса Кейли Куоко - звезда сериала "Теория большого взрыва". На красной дорожке Кейли появилась в компании своего возлюбленного - актера Тома Пелфри.

Сейчас Кейли беременна своим первым ребенком и совсем недавно сообщила, что ждет девочку. Поэтому для мероприятия она выбрала свободное платье, которое на сковывало ее движений.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

На актрисе было бархатное платье в пол от бренда Christian Dior из коллекции осень-зима 2022, которое она дополнила ювелирными украшениями от Shay and Anita Ko с зелеными камнями.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Также довольно лаконичным был макияж у Куоко. На глазах у нее были серые тени, на губах - легкая помада, а вот на скулах - нежные румяна.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

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