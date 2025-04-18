Ханна Додд / © Associated Press

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Актриса Ханна Додд пусть и не новичок в мире кино, и до «Бриджертонов» уже снималась в других проектах, но именно роль в этом популярном и нашумевшем сериале Netflix принесла ей славу. Теперь девушка частая гостья на различных мероприятиях и модных показах.

Ханна Додд / © Associated Press

На этой неделе Ханна посетила показ коллекции Ralph Lauren осень-зима 2025, который прошел в Нью-Йорке. Актриса носила длинное белое платье с рукавами и складками на юбке, которое дополнила широким коричневым поясом, а также коричневой сумкой. Волосы Ханна распустила, а на лице сделала лаконичный макияж, который хорошо вписывался в ее образ.

Ханна Додд / © Associated Press

Напомним, что в сериале она исполняет роль Франчески Бриджертон и в новом четвертом сезоне опять появится. Даты выхода сериала пока не оглашены, однако его создали опубликовали небольшой тизер, в котором показали первые кадры с предстоящего шоу.

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Также согласно книгам писательницы Джулии Куинн, которая является автором «Бриджертонов», Франческа — главная героиня шестого романа. Поэтому героиню Ханны мы увидим на экране еще не раз.