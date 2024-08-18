В длинном черном бохо-сарафане и сумкой Max Mara: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

На фоне слухов о разводе с мужем Беном Аффлеком певица и актриса Дженнифер Лопес решила немного развеяться и пошла на шопинг с дочерью Эммой. Звезду заметили на улице, а затем в одном из магазинов.

На Лопес в тот день был длинный черный сарафан на тонких бретельках и глубоким декольте.

Несмотря на простоту наряда спереди, спина у платья была довольно оригинальной.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Образ Дженнифер дополнила аксессуарами, среди которых можно рассмотреть сумку от бренда Max Mara, а также большие квадратные очки от этого бренда. Волосы звезда распустила, в уши надела серьги-кольцо от Jennifer Fisher, а вот на ее руке заметен золотой браслет от знаменитого ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Одно из украшений этой марки также обожает королева Камилла.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее 55-летняя Дженнифер опубликовала в своем Instagram фото со своими детьми, которые родились в браке с ее третьим мужем – певцом Марком Энтони. Близнецы родились 22 февраля 2008 года, и сейчас им уже 16 лет.

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