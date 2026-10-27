В длинном черном пальто и на шпильках: Холли Берри с женихом подловили возле здания суда

Ван Хант и Холли Берри / © Getty Images

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Холли Берри снова запечатлели папарацци возле здания суда имени Стэнли Моска в Лос-Анджелесе, куда она прибыла на вторую неделю слушаний по делу об опеке над 13-летнего сына Масео от бывшего мужа Оливье Мартинеса.

60-летнюю звезду сопровождал ее жених — музыкант Ван Хант. Пара шла к зданию суда, крепко держась за руки.

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Ван Хант и Холли Берри / © Getty Images

Для очередного появления в суде Берри выбрала длинное черное двубортное пальто с широкими лацканами, под которое надела черную укороченную рубашку и серые широкие брюки со стрелками.

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Аутфит актриса дополнила черными туфлями на высоких шпильках с открытыми носками и декоративными пряжками. В руке она держала большую черную кожаную сумку. На лице Холли были черные солнцезащитные очки, а ее короткие волосы были уложены в небрежную прическу с челкой.

Ван Хант тоже выбрал для посещения суда классический наряд. На нем был темно-синий костюм, который он сочетал с темно-бежевой рубашкой и черными кожаными туфлями.

Напомним, Холли Берри и ее бывший муж Оливье Мартинес продолжают судебную тяжбу по поводу опеки над их сыном Масео. Мартинес добивается единоличной опеки над мальчиком и обвиняет актрису в физическом насилии над ребенком. Берри категорически отрицает эти обвинения и стремится восстановить прежний порядок совместной физической опеки. Судебные слушания продолжаются, а окончательного решения по делу пока нет.

Напомним, Холли Берри позировала в прозрачном вязаном платье накануне своего 60-летия.

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