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В длинном черном пальто и на шпильках: Холли Берри с женихом подловили возле здания суда
Голливудская актриса прибыла на очередное судебное заседание по делу об опеке над сыном в сопровождении своего возлюбленного Ван Ханта, с которым нежно держалась за руки.
Холли Берри снова запечатлели папарацци возле здания суда имени Стэнли Моска в Лос-Анджелесе, куда она прибыла на вторую неделю слушаний по делу об опеке над 13-летнего сына Масео от бывшего мужа Оливье Мартинеса.
60-летнюю звезду сопровождал ее жених — музыкант Ван Хант. Пара шла к зданию суда, крепко держась за руки.
Для очередного появления в суде Берри выбрала длинное черное двубортное пальто с широкими лацканами, под которое надела черную укороченную рубашку и серые широкие брюки со стрелками.
Аутфит актриса дополнила черными туфлями на высоких шпильках с открытыми носками и декоративными пряжками. В руке она держала большую черную кожаную сумку. На лице Холли были черные солнцезащитные очки, а ее короткие волосы были уложены в небрежную прическу с челкой.
Ван Хант тоже выбрал для посещения суда классический наряд. На нем был темно-синий костюм, который он сочетал с темно-бежевой рубашкой и черными кожаными туфлями.
Напомним, Холли Берри и ее бывший муж Оливье Мартинес продолжают судебную тяжбу по поводу опеки над их сыном Масео. Мартинес добивается единоличной опеки над мальчиком и обвиняет актрису в физическом насилии над ребенком. Берри категорически отрицает эти обвинения и стремится восстановить прежний порядок совместной физической опеки. Судебные слушания продолжаются, а окончательного решения по делу пока нет.
Напомним, Холли Берри позировала в прозрачном вязаном платье накануне своего 60-летия.