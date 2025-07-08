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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В длинном красном платье с драпировками: Сара Сампайо на премьере фильма "Супермен"

Португальская топ-модель посетила премьеру фильма Warner Bros. «Супермен», которая состоялась в Лос-Анджелесе 7 июля.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

33-летняя Сара Сампайо вышла на красную дорожку в длинном красном платье из шифоновой ткани.

Наряд Сары был с заниженной линией талии, украшен драпировками и плиссировкой, а также имел длинные накидки на плечах, которые напоминали кейп. Линия декольте у наряда была асимметричной, также у платья был небольшой шлейф. Образ модель дополнила лаконичной прической, макияжем с длеском на губах и золотыми украшениями: серьгами, браслетами, колье и несколькими кольцами.

Сара Сампайо / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

В перезапуске «Супермена» снялись в этот раз Рэйчел Броснахэн и Дэвид Коренсвет. Они исполнят главные роли — Кларка Кейнта и Лоис Лейн. Проект станет частью первой главы «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры».

Помимо гостей мероприятия на красную дорожку в Каллифорнии также вышли и главные звезды фильма. Актриса Рэйчел Броснахэн блистала перед публикой в платье с голой спиной и серьгах-звездах.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо для GQ Spain

Сара Сампайо для GQ Spain

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

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Дата публикации
Количество просмотров
6
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