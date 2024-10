В длинном красном полосатом платье: Эшли Робертс посетила цирковое шоу в Лондоне

43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - появилась на мероприятии в Лондоне. Она посетила мировую премьеру циркового шоу COME ALIVE! The Greatest Showman Circus Spectacular, которое было вдохновлено фильмом 2017 года "Величайший шоумен", в котором снимался Хью Джекман.

Эшли выбрала для мероприятия яркое красное платье фасона русалка. У наряда были длинные рукава и прозрачные вставки из капрона. Этот эффектный и оригинальный наряд звезда дополнила высокой прической и ярким макияжем. Также Эшли сделала длинный маникюр черного цвета.

Наряд отлично подчеркивал стройную и спортивную фигуру Робертс, которая много лет занимается танцами.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли любит красный цвет и очень часто его носит. После утреннего шоу на радио ее фотографируют папарацци в таких луках практически ежедневно. Иногда красными аксессуарами она разбавляет нейтральные повседневные образы, а иногда делает этот оттенок главным в луке.

Ниже мы собрали несколько нарядов Робертс в стиле Lady in red.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

