В длинном наряде с глубоким декольте: роскошная Зендея на званом ужине в Лос-Анджелесе

Зендая не перестает удивлять поклонников своими очаровательными нарядами на светских мероприятиях. 7 марта девушка посетила званый ужин организованный W Magazine и Louis Vuitton в честь вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе.

Она надела эффектное серое шелковое платье с декольте до пупка, голой спиной и халтером. У него также была плиссированная юбка, а топ был в мелкие складки.

Талию этого наряда украшал широкий черный ремень с пряжкой, который девушка плотно затянула. Также Зендея надела украшения от Bvlgari и сделала лаконичную прическу.

Зендея / Фото: Getty Images

Появление на этом ужине произошло практически сразу после ее выхода на красную дорожку церемонии вручения наград Essence Black Women, на которой отмечали вклад темнокожих женщин в искусство. Для мероприятия она надела необычный наряд - джинсы-бойфренды и полупрозрачный кружевной корсет. Ее наряд был от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

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