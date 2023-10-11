В длинном пальто и с сумкой Bottega Veneta: Рианна под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Всего через два месяца после рождения второго ребенка Рианна решила вернуться в мир светской жизни. Некоторое время звезда проводит в Нью-Йорке и ее неоднократно фотографировали папарацци во время вечерних выходов.

На этой неделе Рианну сфотографировали по пути в ресторан. Звезда и бизнесвумен была одета в длинное серое классическое пальто Dries Van Noten, которое сочетала с сапогами-лосинами от Balenciaga и роскошной сумкой винного оттенка от Bottega Veneta.

Завершали образ Рири солнцезащитные очки от Gucci, бриллиантовое колье на шее, красный маникюр, макияж и "мокрая" укладка, которую певица в последнее время очень полюбила.

Рианна / Фото: Getty Images

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