В длинном пальто и с сумкой Bottega Veneta: Рианна под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала эффектный осенний аутфит.
Всего через два месяца после рождения второго ребенка Рианна решила вернуться в мир светской жизни. Некоторое время звезда проводит в Нью-Йорке и ее неоднократно фотографировали папарацци во время вечерних выходов.
На этой неделе Рианну сфотографировали по пути в ресторан. Звезда и бизнесвумен была одета в длинное серое классическое пальто Dries Van Noten, которое сочетала с сапогами-лосинами от Balenciaga и роскошной сумкой винного оттенка от Bottega Veneta.
Завершали образ Рири солнцезащитные очки от Gucci, бриллиантовое колье на шее, красный маникюр, макияж и "мокрая" укладка, которую певица в последнее время очень полюбила.
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