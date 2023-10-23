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В длинном пальто и яркой толстовке: осенний образ для прогулки от Дженнифер Лоуренс

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
398
Время на прочтение
1 мин
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В длинном пальто и яркой толстовке: осенний образ для прогулки от Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Она надела повседневный лук, который идеально подойдет и для нашей погоды, поэтому его стоит взять на вооружение.

Звезда серии фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку с сыном Саем и мужем Куком Марони.

33-летняя актриса везла пустую коляску, пока ее муж нес сына на руках. В кадр фотографов Кук не попал, поскольку те были сосредоточены на Лоуренс.

Актриса была одета в осенний удобный наряд, в котором сочетала длинное пальто Row Fleur, свободные черные штаны и красное худи. Также она надела знаменитые кроссовки Samba от Adidas и солнцезащитные очки Khaite x Oliver. Волосы Дженнифер распустила и также надела темную теплую шапку.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
398
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