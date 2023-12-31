В длинном пальто: Мэри-Кейт Олсен заметили возле медицинского учреждения

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, которая прославилась вместе со своей сестрой-близняшкой еще в детстве играя в семейных комедиях, крайне редко попадает под прицел фотографов. Однако в преддверии Нового года ее подловили в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Знаменитость 27 декабря выходила из медицинского учреждения.

На бывшей супруге Оливера Саркози было очень длинное пальто, которое она сочетала с штанами, серой футболкой и балетками. Также на ней были теплые носки и шарф.

Мэри-Кейт Олсен / Фото: Getty Images

Волосы Олсен частично собрала в высокий пучок, а также надела солнцезащитные очки. Заметно было, что макияжа на лице у нее не было. В руке бывшая актриса несла черную сумку.

Мэри-Кейт Олсен / Фото: Getty Images

Напомним, что Олсен сейчас одинока. С мужем-банкиром она уже официально развелись. Пара, прожившая в браке 5 лет, решила разорвать отношения еще в мае 2020 года, но из-за пандемии слушание в суде откладывалось.

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