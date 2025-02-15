В длинном пальто на пуговицах и парике с черными волосами: готическая Леди Гага на улицах Нью-Йорка

Она - бесспорная королева трансформации, и с тех пор, как Гага на сцене, почти каждый выпуск ее нового альбома радикально менял ее внешний вид.

Певицу Леди Гагу заметили в Нью-Йорке, когда она шла на специальное шоу Saturday Night Live, посвященное 50-летию этой программы. В тот день артистка подтвердила свой эпатажный статус, поскольку показала, как легко умеет перевоплощаться и менять имидж.

На Гаге был в тот день образ в черных тонах. Певица сочетала костюм от Saint Laurent, состоящий из блузы и длинной юбки, с длинным пальто с серебряными пуговицами. В том готическом образе певицы присутствовали солнцезащитные очки, а также она надела парик с черными длинными волосами.

Леди Гага / Фото: Getty Images

В последнее время Гагу не узнать и она просто как героиня мрачного фильма ужасов или готическая королева. Однако такие изменения связаны в первую очередь с тем, что она выпускает свой восьмой студийный альбом, который получит название Mayhem. Пластинка выйдет уже этой весной, 7 марта, на Interscope Records.

Альбом станет долгожданным возвращением певицы в поп-музыку, ожидается, что Mayhem представит слушателям 14 песен, включая ранее выпущенные хиты Die With a Smile, Abracadabra и Disease, клип на которую сняла для певицы украинка Таню Муиньйо.

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