В длинном платье цвета васильков: Ума Турман вышла на красную дорожку церемонии Time100 Gala

В этом наряда актриса выглядела элегантно и женственно.
В Нью-Йорке состоялся гала-ужин Time100, на котором чествовали лауреатов премии - 100 самых влиятельных людей мира по версии издания TIME. Перед камерами церемонии появилась голливудская звезда Ума Турман - звезда фильма "Криминальное чтиво", который недавно отпраздновал 30-летие с дня премьеры.
53-летняя актриса выбрала для этого мероприятия синее длинное платье из плотной атласной ткани со шлейфом. Наряд имел немного расклешенную юбку. а также складку ткани на одном плече.
Дополнили этот образ золотые довольно массивные украшения и небольшая золотая сумка со стразами. Волосы актриса собрала в высокий хвост и сделала на лице нежный макияж.
К списку знаменитостей в списке Time100-2024 присоединились также певица Дуа Липа. Церемонию девушка посетила в гламурном платье от Модного дома Chanel.
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