В длинном платье и босиком: Тина Кароль выступила с концертом в Лондоне

В длинном платье и босиком: Тина Кароль выступила с концертом в Лондоне

В этот вечер со сцены звучали только украинские песни.

Тина Кароль выступила в Лондоне с концертом в поддержку Украины. Это первый ее концерт после полномасштабного вторжения России в нашу страну. Видео с выступления опубликовали на фан-странице звезды.

Концерт был особенным: без музыкантов, балета, спецэффектов и хореографии, ведь его главный месседж – объединиться для победы.

Артистка пела только украинские песни, в том числе и народные. Зал подпевал ей в унисон.

На сцене Тина появилась в бежевом длинном платье и была босиком.

Кароль также приняла участие в Марше матерей в Лондоне. Певица надела сине-желтую футболку.

Напомним, недавно Кароль выступила на благотворительном вечере в поддержку киноиндустрии Украины, состоявшемся в рамках Каннского кинофестиваля. Там Тина появилась в красивом платье-вышиванке от украинского бренда FOBERINI.

Тина Король / Фото: Getty Images

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