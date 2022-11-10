В длинном платье и кардигане: оригинальная Сара Джессика Паркер на съемках нового "Секса в большом городе"

Фотографы сделали новые кадры актрисы Сары Джессики Паркер во время работы над продолжением сериала “Секс в большом городе”. В новом сезоне героиня Кэрри Брэдшоу будет нас снова удивлять образами и сочетаниями вещей, ведь на новых фото ее запечатлели в ярко-розовом длинном платье с вышивкой Ришелье и плиссировкой.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Этот образ актрисы костюмеры дополнили серым теплым кардиганом и длинным клетчатым пальто, в котором ранее актриса уже появлялась.

Дополнили образ клатч и черно-белые туфли оксфорды. Вероятно, по сюжету, героиня сериала сходила в рыбный магазин Citarella, ведь именно пакеты от него она несла в руках.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На одной из официальных страниц сериала же опубликовали фото с вещами, которые ранее уже появлялись в первом сезоне "И просто так…".

"Поскольку мы не можем публиковать то, что снимаем, вот натюрморт в шкафу Кэрри, который вы можете узнать", - говорится под постом.

На этом фото можно рассмотреть шлепанцы с фатином от Tomo Koizumi, огромную вязаную сумку от бренда Rebecca, винтажный блейзер от Norma Kamali и босоножки со стразами.

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