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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
736
Время на прочтение
1 мин

В длинном платье и с ярким макияжем: 81-летняя Катрин Денев на гала-концерте в Антибе

Актриса выглядела красиво на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Катрин Денев

Катрин Денев / © Associated Press

Катрин Денев стала гостьей гала-концерта «Женщины в кино», который прошел в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе, южная Франция.

Актриса появилась там в закрытом темно-синем платье макси свободного силуэта и с рукавами до локтей. В руке она держала разноцветный клатч.

Катрин Денев / © Associated Press

Катрин Денев / © Associated Press

Катрин сделала маникюр цвета гнилой вишни, укладку с прикорневым объемом, насыщенный макияж с розовой помадой, а глаза она подчеркнула черным карандашом. В ушах у Денев были красивые серьги-кольца с бриллиантами, а на руках — браслет из этого самого комплекта, часы с черным ремешком и кольца.

Катрин Денев / © Associated Press

Катрин Денев / © Associated Press

Напомним, Катрин Денев в двубортном жакете и блузке с бантом посетила фэшн-шоу Saint Laurent.

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Дата публикации
Количество просмотров
736
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