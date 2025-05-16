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- Шоу-бизнес
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В длинном платье и с ярким макияжем: 81-летняя Катрин Денев на гала-концерте в Антибе
Актриса выглядела красиво на мероприятии.
Катрин Денев стала гостьей гала-концерта «Женщины в кино», который прошел в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе, южная Франция.
Актриса появилась там в закрытом темно-синем платье макси свободного силуэта и с рукавами до локтей. В руке она держала разноцветный клатч.
Катрин сделала маникюр цвета гнилой вишни, укладку с прикорневым объемом, насыщенный макияж с розовой помадой, а глаза она подчеркнула черным карандашом. В ушах у Денев были красивые серьги-кольца с бриллиантами, а на руках — браслет из этого самого комплекта, часы с черным ремешком и кольца.
Напомним, Катрин Денев в двубортном жакете и блузке с бантом посетила фэшн-шоу Saint Laurent.