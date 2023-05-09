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В длинном платье с глубоким декольте: Приянка Чопра сходила на интервью, пока ее муж нянчился с ребенком

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
416
Время на прочтение
1 мин
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В длинном платье с глубоким декольте: Приянка Чопра сходила на интервью, пока ее муж нянчился с ребенком

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Знаменитостей подловили в Нью-Йорке.

Актриса Приянка Чопра вышла в свет - звезда посетила телешоу The View на одном из американских каналов, чтобы продвигать новый романтический фильм со своим участием.

40-летняя Приянка выбрала для появления на публике белоснежное длинное платье от нью-йоркского бренда Proenza Schouler с очень глубоким V-образным декольте. 

Образ она дополнила сапогами на каблуках от Piferi, а также золотыми серьгами-кольцами от Jennifer Fisher. Также актриса сделала макияж и стильную укладку.

Приянка Чопра / © Getty Images
Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Но пока Приянка посещала шоу, ее муж Ник Джонас гулял по городу с их маленькой дочерью Малти. Девочка сидела в детской коляске в желтом наряде и в носках с лимонами.

Ник Джонас и Малти на прогулке / © Getty Images
Ник Джонас и Малти на прогулке / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
416
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