В длинном платье с катышками: 64-летнюю Джулианну Мур заметили в зимнем луке

Актриса любит простую элегантность, что опять продемонстрировала.
Совсем недавно - 3 декабря - оскароносная актриса Джулианну Мур отпраздновала свой 64-й день рождения. Спустя неделю после праздника Мур отправилась на интервью шоу Good Morning America на канал ABC, где ее и заметили папарацци.
Звезда была в отличном настроении и выглядела очень стильно. Джулианна надела для выхода в свет длинное черное трикотажное платье от бренда Bottega Veneta из коллекции осень-зима 2024, у которого были длинные рукава, высокая горловина и катышки по всему изделию.
Образ актриса дополнила лаковыми сапогами, сумкой коричневого цвета и зелеными серьгами. Свои роскошные рыжие волосы она распустила.
Напомним, что ранее Мур появилась среди гостей на мероприятии ELLE Women in Hollywood, которое проходило в Лос-Анджелесе. Она блистала перед фотографами в длинном красном платье с рукавами от бренда The Row, который основан сестра-близняшками Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2006 году в Нью-Йорке.
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