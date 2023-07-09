В длинном платье в цветочный принт: Сара Джессика Паркер сходила с мужем на гала-вечер

58-летняя звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - ежегодный летний гала-концерт в театре Бэй-Стрит в Центре искусств Сэг-Харбор. В свет женщина вышла со своим мужем Мэтью Бродериком. Пара была удостоена награды Lifetime Achievement Awards.

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик / Фото: Getty Images

Сара Джессика надела на гала-вечер лаконичное макси-платье синего цвета, у которого были рукава три четверти, V-образное декольте с завязками и красивый рисунок на подоле в виде цветов.

Образ известная актриса дополнила укладкой легкими волнами, серьгами с камнями, а также гламурной сумкой на короткой ручке со стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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