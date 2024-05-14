В длинном платье c принтом "перья": Эмили Блант на премьере фильма "Воображаемые друзья" в Нью-Йорке

В последнее время карьера Эмили Блант на пике, поскольку с участием актрисы один за другим вышли фильмы "Оппенгеймер" и "Каскадер", а на днях также вышел семейный комедийный фильм "Воображаемые друзья". Премьера состоялась в Нью-Йорке.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

На это мероприятие Эмили пришла в длинном платье розово-кораллового оттенка с принтом в виде перьев. Ее наряд был от бренда Roberto Cavalli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

У платья было декольте в форме трапеции, подчеркнутая талия и рюша на длинной юбке, а также длинные рукава. Дополнила она платье колье на шее, серьгами с розовыми камнями, а также макияжем и укладкой.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Фильм "Воображаемые друзья" расскажет историю девочки Беа, которая обнаружила у себя способность видеть воображаемых друзей — людей и существ, которые были оставлены детьми, которым они когда-то помогали. Беа обнаруживает, что ее взрослый сосед обладает той же способностью. Но Эмили в фильме не появляется лично, поскольку она озвучила одного из анимационных персонажей - Единорога. Помимо Блант в фильме принял участие и ее муж - Джон Красински, который озвучил Зефирного Человека.

В Украине показ фильма стартует 16 мая.

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