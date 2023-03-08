В длинном платье со стразами и вырезом: роскошную Еву Лонгорию сфотографировали по пути на интервью

Наряд красиво смотрелся на миниатюрной фигуре Евы.
Американскую звезду заметили на улице по пути на программу "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке. Ева Лонгория выбрала для шоу эффектное длинное платье с асимметричным подолом, оборками на животе и глубоким V-образным декольте.
Однако главной фишкой наряда стали крупные стразы, которые полностью украшали все платье женщины.
Дополняли этот образ интересные прозрачные черные туфли и насыщенный макияж глаз. Волосы актриса собрала в низкий хвост и немного подкрутила, чтобы создать объем. Из украшений она выбрала лишь небольшие бриллиантовые серьги пусеты.
На программе актриса из "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала свои навыки приготовления коктейлей, которые она приобрела во время пандемии.
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