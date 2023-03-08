В длинном платье со стразами и вырезом: роскошную Еву Лонгорию сфотографировали по пути на интервью

Американскую звезду заметили на улице по пути на программу "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке. Ева Лонгория выбрала для шоу эффектное длинное платье с асимметричным подолом, оборками на животе и глубоким V-образным декольте.

Однако главной фишкой наряда стали крупные стразы, которые полностью украшали все платье женщины.

Дополняли этот образ интересные прозрачные черные туфли и насыщенный макияж глаз. Волосы актриса собрала в низкий хвост и немного подкрутила, чтобы создать объем. Из украшений она выбрала лишь небольшие бриллиантовые серьги пусеты.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

На программе актриса из "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала свои навыки приготовления коктейлей, которые она приобрела во время пандемии.

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