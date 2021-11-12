В длинном свитере и коротких брюках: Кэти Холмс в объективах папарацци

42-летнюю актрису Кэти Холмс запечатлели на съемках нового фильма "Редкие предметы" в Нохо, в Нью-Йорке.
Холмс исполнит в ленте не только главную роль, но и выступит режиссером проекта. "Редкие предметы" - это исторический фантастический роман американского писателя Кэтлин Тессаро 2016 года. Книга была выпущена 12 апреля 2016 года издательством Харпер и является шестым опубликованным романом Тессаро. Кэти Холмс адаптирует книгу к сценарию и станет режиссером фильма.
В книге рассказывается о молодой девушке Мейв, которая хочет быть чем-то большим, чем просто ребенком ирландских иммигрантов, действие происходит во времена Великой депрессии в Америке. Героиня сталкивается со многими проблемами из-за неразборчивой связи с мужчинами, алкоголе и в итоге оказывается в психиатрической клинике.
Кэти сфотографировали на улицах Нью-Йорка в удлиненном свитере и укороченных брюках, а обута актриса была в черные ботинки.
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