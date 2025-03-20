В длинном жакете и помятой юбке: фотографы подловили звезду фильма "Белоснежка" Рэйчел Зеглер в Нью-Йорке

23-летняя актриса в монохромном луке вышла в свет.

Звезда фильма "Белоснежка" Рэйчел Зеглер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка выглядела стильно в монохромном аутфите и была в отличном настроении.

На Рэйчел был бежевый удлиненный жакет, трикотажный топ в рубчик и длинная юбка с эффектом помятости. Наряд она дополнила коричневыми лакированными остроносыми туфлями.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Зеглер собрала волосы в гладкий хвост, накрасила губы бежевой помадой, надела на лицо черные очки и завершила образ лаконичными украшениями.

Напомним, Рэйчел Зеглер в красном экстремально коротком платье появилась на развлекательном ночном шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе.

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