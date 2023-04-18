В длинном золотом платье: лауреат "Оскара" Мишель Йео посетила кинопремию в Гонконге

Актриса выбрала роскошное платье, которое, вероятно, было создано для нее эксклюзивно.

Лауреат премии "Оскар" Мишель Йео посетила мероприятие в Гонконге - 41-ю церемонию вручения Hong Kong Film Awards - это кинопремия, основанная в 1982 году, является одной из самых престижных кинопремий в Гонконге и одной из наиболее уважаемых в Китае и Тайване.

На красной дорожке этого мероприятия Мишель Йео появилась в эксклюзивном платье от Модного дома Dior.

У наряда были длинные прозрачные рукава и пуговицы по всей длине, а сама ткань платья была богато декорирована золотыми нитями и блестками.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Образ для церемонии Мишель дополнила красивой укладкой, босоножками на каблуках и потрясающими украшениями от бренда Cartier, среди которых мы рассмотрели кольцо из культовой серии в виде леопарда.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году 60-летняя актриса стала первой азиаткой, получившей премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в картине "Все везде и сразу". Всего фильм получил семь наград, в том числе за "Лучший фильм".

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