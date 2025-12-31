В длинной белой шубе: Мэрайю Кери сфотографировали около бутика в Аспене

Мэрайя Кери / © Getty Images

56-летнюю знаменитость снова запечатлели во время прогулки и шопинга. Похоже, Мэрайя только тем и занимается, что ходит по магазинам и наслаждается любимым занятием.

В этот раз знаменитость была одета в длинную белую шубу, под которой был кофейный комбинезон и обута в остроносые замшевые ботинки рыжего цвета. Она распустила свои длинные локоны, которые были красиво накручены, и уже по традиции надела большие черные очки от солнца.

Мэрайя Кери / © Getty Images

Также звезду запечатлели и в другом образе. Она надела черную обтягивающую блузку со стразами и глубоким V-образным декольте, черные лосины и обула сапоги от Christian Louboutin на каблуках.

Мэрайя Кери / © Getty Images

А несколькими днями ранее Мэрайя попала под прицел фотографов в леопардовой шубе, в которой также выглядела очень эффектно.