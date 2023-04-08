В длинной кожаной юбке и латексной кофте цвета капучино: певица Элли Голдинг в стильном образе

Певица попала под прицел папарацци, а в соцсети показала неожиданный образ.

Британскую звезду Элли Голдинг заметили на улице в Лондоне, когда она шла с телефоном в руке. Одета певица была стильно, поскольку сочетала длинную трендовую кожаную юбку с молниями, заклепками и потертостями с латексной кофтой на молнии и с длинными рукавами.

Верхняя часть ее лука была выполнена в цвете капучино, имела высокую горловину, а носила Элли ее немного расстегнув молнию.

Также певица распустила волосы, немного подкрутила их и сделала макияж в коричневой гамме. Завершали этот лук украшения и сапоги.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

А вот в Instagram звезда показала более необычный образ, ведь сделала селфи в машине в черной футболке с надписью Slipknot - это американская ню-метал-группа.

Элли Голдинг / Фото: Instagram Элли Голдинг

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