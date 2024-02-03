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В длинной шубе и мини-платье: азиатская фэшн-блогер пришла на показ Marc Jacobs

В длинной шубе и мини-платье: азиатская фэшн-блогер пришла на показ Marc Jacobs

Джессика Ванг / Фото: Getty Images

Джессика Ванг продемонстрировала стильный лук на улицах Нью-Йорка.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала популярная азиатская фэшн-блогер Джессика Ванг. Знаменитость пришла на показ бренда Marc Jacobs в Armory Park Avenue.

Для своего появления Джесс выбрала черное мини-платье с драпировкой и бархатными вставками на груди. Короткая длина прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Сверху она надела длинную шубу, которую спустила с плеч, чтобы сделать хорошее фото.

Джессика Ванг / © Getty Images
Джессика Ванг / Фото: Getty Images

На Ванг также были белые носки и черные туфли с ремешками и на высокой платформе и каблуках.

Она распустила волосы, сделала макияж смоки-айс и украсила уши серебряными серьгами-кольцами.

Напомним, на фэшн-шоу The Prabal Gurung Джессика Ванг надела белое платье с черно-желтым принтом, пышными и опущенными рукавами, обнаженными плечами и вырезом под грудью.

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