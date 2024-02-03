В длинной шубе, широких джинсах и очках: папарацци подловили Дженнифер Лопес в Нью-Йорке

Поп-дива выглядела стильно.
Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци возле NBC Studios в Нью-Йорке. Она, как всегда, выглядела стильно.
На Лопес была длинная объемная шуба темного цвета, под которую она надела светлый топ и синие широкие джинсы. Аутфит Джен дополнила коричневой обувью, массивными солнцезащитными очками, подвеской на блестящей цепочке и сумочкой с хищным принтом.
Джей Ло всегда тщательно продумывает каждый свой образ. На недавнем фэшн-показе Valentino певица предстала в черном платье с вырезами на рукавах и с роскошным бриллиантовым чокером на шее.
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