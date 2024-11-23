В длинной юбке и белой рубашке: элегантная Сара Джессика Паркер на Туринском кинофестивале

Свой двухцветный наряд актриса разбавила гламурными аксессуарами.
Сара Джессика Паркер приняла участие в фотоколле по случаю открытия красной дорожки 42-го Туринского кинофестиваля в Италии. Актриса по такому случаю сочетала в своем наряде черно-белые оттенки.
На Паркер была длинная бархатная юбка с высокой посадкой и разрезом на спереди, которую она сочетала с белой блузкой на пуговицах и черным жакетом. Образ актриса дополнила элегантной укладкой с локонами, макияжем и парой сережек с камнями.
Особого гламура образу добавили ее туфли и сумка, ведь они были украшены стразами. Туфли с бантами, которые носила актриса, были от ее обувного бренда Sjp by Sarah Jessica Parker, который она недавно решила закрыть.
Мероприятие Сара Джессика посетила с мужем - актером Мэттью Бродериком. 62-летний мужчина надел на красную дорожку элегантный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.
Напомним, что ранее актриса посетила премьеру документального фильма об украинских артистах балета в эмиграции Front Row ("Первый ряд"), который она же и продюсировала. Мероприятие состоялась в Нью-Йорке. На мероприятии также появился ветеран войны и новый Холостяк Александр Терен.
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