В длинной юбке и блузке с декольте: Гвинет Пэлтроу посетила премьеру сериала в винном наряде

Актриса выбрала для мероприятия лаконичный однотонный наряд.
Гвинет Пэлтроу позировала фотографам на красной дорожке во время презентации сериала "Братья Сунь". На мероприятии она появилась в компании мужа Брэда Фэлчака, который ярляется создателем этого сериала.
Перед камерами Гвинет появилась в наряде винного цвета от бренда Cong Tri из коллекции весна-лето 2024, который состоял из длинной юбки и блузы с глубоким полукруглым декольте.
Также она распустила волосы, сделала легкий макияж, украсила талию тонким поясом, а в ушах у нее были огромные золотые серьги.
В сериале она не играла, а просто пришла поддержать мужа в день премьеры.
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