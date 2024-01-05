В длинной юбке и блузке с декольте: Гвинет Пэлтроу посетила премьеру сериала в винном наряде

Гвинет Пэлтроу позировала фотографам на красной дорожке во время презентации сериала "Братья Сунь". На мероприятии она появилась в компании мужа Брэда Фэлчака, который ярляется создателем этого сериала.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак / Фото: Associated Press

Перед камерами Гвинет появилась в наряде винного цвета от бренда Cong Tri из коллекции весна-лето 2024, который состоял из длинной юбки и блузы с глубоким полукруглым декольте.

Также она распустила волосы, сделала легкий макияж, украсила талию тонким поясом, а в ушах у нее были огромные золотые серьги.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

В сериале она не играла, а просто пришла поддержать мужа в день премьеры.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

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