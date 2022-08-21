В длинной юбке с необработанным краем: Кендалл Дженнер на шопинге

Интересный вариант повседневного образа продемонстрировала нам известная модель Кендалл Дженнер.
Кендалл, которая является обладательницей одних из самых длинных ног среди моделей, может себе позволить любые эксперименты с длинной юбки.
Девушка может похвастаться идеальной фигурой и всегда умело это подчеркивает, поэтому ее вчерашний лук исключением не стал.
На шопинг в Лос-Анджелесе Дженнер надела длинную узкую молочного цвета юбку с разрезом и высокой талией и темно-зеленый топ к ней. Интересно, что края юбки не были обработаны и в некоторых местах, например в точке начала разреза уже довольно сильно истрепались.
На плече у модели был большой шопер в тон к юбке, а на ногах белые кроссовки.
Читайте также:
- В платье с разрезом до бедра: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци
- В кроп-топе и велосипедных шортах: Кендалл Дженнер запечатлели по пути на тренировку
- Возобновила роман с баскетболистом: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци на парковке