В длинной юбке с необработанным краем: Кендалл Дженнер на шопинге

Кендалл, которая является обладательницей одних из самых длинных ног среди моделей, может себе позволить любые эксперименты с длинной юбки.

Девушка может похвастаться идеальной фигурой и всегда умело это подчеркивает, поэтому ее вчерашний лук исключением не стал.

На шопинг в Лос-Анджелесе Дженнер надела длинную узкую молочного цвета юбку с разрезом и высокой талией и темно-зеленый топ к ней. Интересно, что края юбки не были обработаны и в некоторых местах, например в точке начала разреза уже довольно сильно истрепались.

Кендалл Дженнер / Фото: Credits

На плече у модели был большой шопер в тон к юбке, а на ногах белые кроссовки.

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