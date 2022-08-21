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В длинной юбке с необработанным краем: Кендалл Дженнер на шопинге

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В длинной юбке с необработанным краем: Кендалл Дженнер на шопинге

Кендалл Дженнер / Фото: Credits

Интересный вариант повседневного образа продемонстрировала нам известная модель Кендалл Дженнер.

Кендалл, которая является обладательницей одних из самых длинных ног среди моделей, может себе позволить любые эксперименты с длинной юбки. 

Девушка может похвастаться идеальной фигурой и всегда умело это подчеркивает, поэтому ее вчерашний лук исключением не стал. 

На шопинг в Лос-Анджелесе Дженнер надела длинную узкую молочного цвета юбку с разрезом и высокой талией и темно-зеленый топ к ней. Интересно, что края юбки не были обработаны и в некоторых местах, например в точке начала разреза уже довольно сильно истрепались. 

Кендалл Дженнер / © Credits
Кендалл Дженнер / Фото: Credits

На плече у модели был большой шопер в тон к юбке, а на ногах белые кроссовки. 

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