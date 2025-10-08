В дорогих аксессуарах: модель Миранду Керр заметили в Нью-Йорке и она выглядела прекрасно

Миранда Керр / © Getty Images

Миранду Керр заметили в Нью-Йорке, когда она ходила на интервью на известное шоу.

42-летняя модель шла по улице в легкой юбке в красный принт, черном топе и кожаной куртке, которые дополнила дорогими аксессуарами: очками Céline, белыми туфлями от Louis Vuitton, а также черной сумкой-мешком. В руке Миранда также держала пакет от своего бренда органической косметики KORA Organics.

В таком образе она появилась на шоу Today With Jenna & Friends, рассказала, как дружба с Кэти Перри помогла ей справиться с совместным воспитанием детей с бывшим мужем Орландо Блумом. У австралийской супермодели есть 14-летний сын Флинн от Блума, с которым она развелась в 2013 году. С тех пор Керр снова вышла замуж за генерального директора Snapchat Эвана Шпигеля и родила еще троих сыновей, а у Перри и Блума есть пятилетняя дочь Дейзи. В июле Перри и Блум объявили о своем расставании.

«Мне кажется, что просто любить и уважать друг друга очень важно», — сказала Керр. «Все мы люди, и я думаю, важно ставить детей на первое место, учитывать их потребности и делать так, чтобы каждый чувствовал себя принятым и любимым. В конце концов, мы все люди и все стараемся быть лучшей версией себя. Почему бы не стать хорошим примером для наших детей?»