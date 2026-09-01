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- Шоу-бизнес
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В дождевиках на водном аттракционе: Адама Сэндлера и Сальму Хайек подловили во время съемок "Одноклассников 3"
Актеры вновь воплотили свои роли в комедийной франшизе «Одноклассники» от Netflix.
Папарацци запечатлели Адама Сэндлера иСальму Хайек на съемочной площадке третьей части популярной комедийной франшизы «Одноклассники» (Grown Ups 3) в парке развлечений Кинсбург в Нью-Джерси.
Актёры были одеты в яркие оранжевые дождевики с капюшонами. Сендлер и Гайек сели на водный аттракцион и, судя по всему, получили массу эмоций от такого развлечения. Они брызгали водой, смеялись и наслаждались съемками.
Съемки в парке развлечений прекрасно вписываются в атмосферу франшизы «Одноклассники», которая известна юмористическими ситуациями с участием компании друзей, пытающихся сохранить детскую беззаботность уже во взрослой жизни.