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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В дождевиках на водном аттракционе: Адама Сэндлера и Сальму Хайек подловили во время съемок "Одноклассников 3"

Актеры вновь воплотили свои роли в комедийной франшизе «Одноклассники» от Netflix.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Адам Сэндлер и Сальма Хайек

Адам Сэндлер и Сальма Хайек / © Getty Images

Папарацци запечатлели Адама Сэндлера иСальму Хайек на съемочной площадке третьей части популярной комедийной франшизы «Одноклассники» (Grown Ups 3) в парке развлечений Кинсбург в Нью-Джерси.

Актёры были одеты в яркие оранжевые дождевики с капюшонами. Сендлер и Гайек сели на водный аттракцион и, судя по всему, получили массу эмоций от такого развлечения. Они брызгали водой, смеялись и наслаждались съемками.

Адам Сэндлер и Сальма Хайек / © Getty Images

Адам Сэндлер и Сальма Хайек / © Getty Images

Съемки в парке развлечений прекрасно вписываются в атмосферу франшизы «Одноклассники», которая известна юмористическими ситуациями с участием компании друзей, пытающихся сохранить детскую беззаботность уже во взрослой жизни.

Адам Сэндлер и Сальма Хайек / © Getty Images

Адам Сэндлер и Сальма Хайек / © Getty Images

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