В драгоценной короне с жемчугом: "Мисс Вселенная-2024" посетила мероприятие в Майами

Это был ее первый подобный выход в свет в качестве победительницы.

17 ноября в Мехико прошел финал "Мисс Вселенная-2024". Победительницей 73-го международного конкурса стала 21-летняя представительница Дании - Виктория Кьер Тейлвиг.

Девушка посетила мероприятие в Центре искусств Гари Надера, где ей вручили ключ от города, и это был ее первый выход в свет после победы.

На Виктории в тот день было оригинальное платье без рукавов, но с ярким принтом, который представлял собой женские лица. Носила этот наряд она в сочетании с черными слингбэками.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Getty Images

Конечно же, она появилась на публике в своей роскошной короне-победительницы, которая сделана из золота и жемчуга, а также ленте с надписью Miss Universe.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Getty Images

Напомним, что Украину на конкурсе представляла одесситка Алина Пономаренко, но, к сожалению, она не смогла попасть в гранд-финал.

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