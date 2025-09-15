В драгоценностях и платье с принтом "зебра": Джоди Тернер-Смит в роскошном образе появилась на вечеринке

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Реклама

Джоди Тернер-Смит стала гостьей вечеринки Chopard Ice Cube, которая состоялась в отеле The Centurion в Нью-Йорке.

Для своего появления она выбрала роскошный образ, в котором сразу привлекла внимание присутствующих и фотографов. На звезде было черно-белое платье-бюстье длины макси с принтом "зебра". Полоски на наряде были вышиты бисером и сверкали от вспышек софитов. Сверху она надела черное пальто, которое спустила с плеч, а в руке держала черный клатч.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

У Тернер-Смит была прическа с плетением, макияж с акцентом на глазах и коричневый маникюр. Уши она украсила серьгами-гвоздиками с изумрудами, шею - бриллиантовым колье с крупным изумрудом, а на руке красовалось массивное кольцо с камнями.

Реклама

Напомним, Джоди Тернер-Смит на мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе предстала в драматическом прозрачном платье макси с черной вышивкой, под которое она надела черное корсетное боди.