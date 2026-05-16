- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
В драгоценных серьгах и черном наряде с бантом: элегантная Катрин Денев появилась на красной дорожке в Каннах
82-летняя актриса пришла на премьеру драматической ленты, в которой сыграла.
Катрин Денев снова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. На этот раз она вместе с коллегами презентовала драматический фильм «Нежный монстр», в котором сыграла.
Актриса выбрала для своего появления элегантный наряд своего любимого черного цвета. На ней была атласная блузка свободного кроя с вырезом-лодочкой и длинными рукавами, украшенная спереди черным бантом, а также юбка макси.
Денев верхние пряди волос с начесом закрепила сзади, а нижние — спадали ей на спину. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, уши украсила длинными серьгами с маленькими бриллиантами и сапфирами и крупными изумрудами, а на руках было кольцо с камнями и часы с черным ремешком. У звезды также был красный маникюр.
Аутфит Катрин дополнила черной сумочкой и черными кожаными туфлями на каблуках и с золотой фурнитурой.
Напомним, Катрин Денев в прошлый раз на красной дорожке в Каннах предстала в изумрудной блузке-жакете и под руку с Венсаном Касселем.