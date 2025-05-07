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- Шоу-бизнес
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В интересном наряде-оригами и вуали: Миранда Керр с мужем посетила Met Gala
42-летняя топ-модель и мать четырех детей выглядит прекрасно.
Миранда Керр посетила Балл Института костюма Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она пришла в сопровождении своего мужа Эвана Шпигеля.
На синей цветочной дорожке модель появилась в драматическом аутфите. На ней было кастомное черное скульптурное платье от бренда Christian Dior, сочетающее в себе высокую моду с авангардной элегантностью. Это было платье без бретелек с тканью в стиле оригамы на юбке, которое напоминало часть жакета.
Лук Керр дополнила черной накидкой, черными оперными перчатками и черными босоножками на шпильках. На лице у нее была сетчатая вуаль.
Волосы Миранда собрала в элегантную высокую прическу и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Из аксессуаров она выбрала роскошные украшения от Tiffany&Co. Jewelry – колье и серьги с бриллиантами и жемчугом.
Шпигель был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.