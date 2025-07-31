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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В драматическом образе: эффетная Кэтрин Зета-Джонс на премьере «Уэнсдей — 2» в Лондоне

Кэтрин Зета-Джонс позировала фотографам по прибытии на премьеру второго сезона телесериала «Уэнсдей — 2» от Netflix, которая прошла в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

На дорожку 55-летняя Зета-Джонс вышла в черном вечернем платье от Stephane Rolland, сочетая в себе драматизм и гламурную чувственность. Силуэт с открытой спиной и вырезом спереди, а также каскадом оборок, отходящих от линии декольте, придавал образу утонченности.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

А дополнила его Кэтрин макияжем smoky eyes, высоким тугим пучком и темно-ягодной помадой на губах. В ушах у актрисы были крупные золотые серьги-каффы.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

На дорожке Кэтрин Зета-Джонс позировала со своими коллегами по фильму — Джоанной Ламли и Дженной Ортегой.

Джоанна Ламли, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Джоанна Ламли, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

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