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- Шоу-бизнес
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В драматическом образе: эффетная Кэтрин Зета-Джонс на премьере «Уэнсдей — 2» в Лондоне
Кэтрин Зета-Джонс позировала фотографам по прибытии на премьеру второго сезона телесериала «Уэнсдей — 2» от Netflix, которая прошла в Лондоне.
На дорожку 55-летняя Зета-Джонс вышла в черном вечернем платье от Stephane Rolland, сочетая в себе драматизм и гламурную чувственность. Силуэт с открытой спиной и вырезом спереди, а также каскадом оборок, отходящих от линии декольте, придавал образу утонченности.
А дополнила его Кэтрин макияжем smoky eyes, высоким тугим пучком и темно-ягодной помадой на губах. В ушах у актрисы были крупные золотые серьги-каффы.
На дорожке Кэтрин Зета-Джонс позировала со своими коллегами по фильму — Джоанной Ламли и Дженной Ортегой.