В драматичном платье Givenchy и с букетом на голове: второй эффектный выход Зендеи на Met Gala

27-летняя актриса подготовила для мероприятия два аутфита.

Зендея решила выделиться среди звезд, посетивших благотворительный Бал Института костюма в Нью-Йорке. Она продемонстрировала два образа на Met Gala.

Сначала актриса появилась в сине-зеленом наряде от Maison Margiela, украшенном птицами, гроздьями винограда и цветами. Ее лук дополнили шляпка с вуалью и длинным пером, насыщенный макияж и темно-вишневый маникюр.

Зендея / Фото: Associated Press

Затем Зендея переоделась и предстала перед собравшимися в драматическом винтажном черном платье с длинным шлейфом Givenchy от Джона Гальяно 1996 года. Наряд имел обнаженные плечи, пикантное декольте, корсетный верх, кружево и банты на рукавах.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Главным акцентом в ее аутфите была шляпа от Alexander McQueen 2007 года, которая была создана в виде букета цветных роз в черной обертке.

Зендея / Фото: Associated Press

Свой образ звезда дополнила бриллиантовыми серьгами и кольцом. Предыдущий макияж она смыла, сделала более спокойный и была с осветленными бровями.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Напомним, Зендея в цветочной ретро-платье и лубутенах сходила на утреннее шоу.

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