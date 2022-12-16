В дубленке и кожаных штанах: участница "Холостяка-12" показала фото из заснеженных Карпат

Косметолог Марина в Буковеле пошла на свидание с холостяком.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – 25-летняя косметолог Марина – опубликовала в Instagram снимки из заснеженных Карпат. Она сфотографировалась на групповом свидании с главным героем проекта Алексом Топольским.

Для свидания Марина выбрала стильный лук. На ней была черная дубленка, белый свитер с горловиной и темно-зеленые кожаные брюки. Белая шапка и черные сапоги дополнили образ девушки.

Идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах завершили аутфит Марины.

Она также показала фотографию с другими участницами шоу, сделанную во время одного из конкурсов, который им устроил ведущий Григорий Решетник.

Марина позировала со своей фигурой в полный рост. Девушка была одета в белую куртку, бежевые брюки, белую шапку и белые сапоги. А на фигуре Марина была изображена в сексуальном бордовом мини-платье.

Напомним, другая участница проекта – 25-летняя Александра Мудра – в асимметричном купальнике с металлическими кольцами продемонстрировала стройную фигуру.

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