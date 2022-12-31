В дубленке и меховой панаме: Кайли Дженнер приехала на горнолыжный курорт

25-летняя бизнесвумен была запечатлена папарацци на прогулке по улице. Звезда надела черную кожаную дубленку с белым меховым воротником и манжетами, надела черные полупрозрачные колготы и обула кожаные сапоги на платформе. Под дубленкой у Кайли была нюдовая водолазка.

В руках у Дженнер была сумка интересной формы на короткой ручке, она была в кожаных перчатках и в меховой панаме. Дженнер распустила длинные черные волосы, сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы.

В блоге в Instagram Кайли поделилась несколькими снимками, на которых позирует в этом же луке, а в подписи написала просто Брр", имея ввиду, что в Аспене весьма холодно.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Звезды обычно любят приезжать на горнолыжные курорты зимой после Рождества на каникулы. На днях мы вспоминали, как королевские особы отдыхали на курортах в горах.

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